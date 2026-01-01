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Больше не доступен
DLC3106T/00
Кабель "3 в 1"
Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.
Синхронизация и зарядка
2 м
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Входящий в комплект кабель 30-pin-USB незаменим для синхронизации iPhone или iPod с проигрывателем iTunes, а также для зарядки от компьютера или с помощью зарядного устройства USB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
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