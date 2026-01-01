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Кабель 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3106T/00

Кабель "3 в 1"

Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.

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Длина 2 метра

Кабель "3 в 1"

  • Синхронизация и зарядка

  • 2 м

Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

Входящий в комплект кабель 30-pin-USB незаменим для синхронизации iPhone или iPod с проигрывателем iTunes, а также для зарядки от компьютера или с помощью зарядного устройства USB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.

Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

Технические характеристики

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