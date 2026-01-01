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Больше не доступен

Кабель USB – microUSB

DLC3106U/00

Кабель USB – microUSB

Заряжайте устройства при подключении. Работает с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!

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Длина 2 метра

Кабель USB – microUSB

  • Синхронизация и зарядка

  • 2 м

Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

Технические характеристики

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