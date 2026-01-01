Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DLC3106V/00
Кабель USB-A – Lightning
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными USB-устройствами. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!
Синхронизация и зарядка
2 м
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Отзывы