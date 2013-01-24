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    USB-A – Lightning

    DLC5204V/00
    Общая оценка / 5
    • Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
      -{discount-value}

      USB-A – Lightning

      DLC5204V/00
      Общая оценка / 5

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

      USB-A – Lightning

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

      USB-A – Lightning

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

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        USB-A – Lightning

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

        Подача питания на ваш iPhone

        • Синхронизация и зарядка
        • 1,2 метра / 4 фута

        Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

        Возьмите его собой, установите у компьютера или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

        Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

        Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          iPhone, iPad, iPod
          разработано для разъема Lightning
          Совместимые продукты
          • iPad
          • iPod
          • iPhone

        • Кабели

          В комплекте
          USB – Lightning
          USB – Lightning

        • Характеристики кабеля

          Длина
          1,2  м

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 48 95229 11238 1
          Количество потребительских упаковок
          36
          высота
          23  см
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          Вес брутто
          4,914  кг
          Вес брутто
          10,833  фунта
          высота
          9,1  (дюймы)
          Длина
          15,7  (дюймы)
          Вес нетто
          2,540  фунта
          Вес нетто
          1,152  кг
          Вес упаковки
          3,762  кг
          Вес упаковки
          8,294  фунта
          ширина
          13,6  (дюймы)

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2  см
          EAN
          48 95229 11238 4
          высота
          19,5  см
          ширина
          10  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          Глубина
          0,8  (дюймы)
          Вес брутто
          0,108  фунта
          Вес брутто
          0,049  кг
          высота
          7,7  (дюймы)
          Вес нетто
          0,032  кг
          Вес нетто
          0,071  фунта
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          Вес упаковки
          0,017  кг
          ширина
          3,9  (дюймы)

        • Дизайн и отделка

          Материалы
          Оплетка и металлический футляр

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,530  фунта
          Вес брутто
          0,694  кг
          GTIN
          2 48 95229 11238 8
          высота
          8,1  (дюймы)
          высота
          20,5  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          Длина
          19  см
          Вес нетто
          0,423  фунта
          Вес нетто
          0,192  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,502  кг
          Вес упаковки
          1,107  фунта
          ширина
          4,3  (дюймы)
          ширина
          11  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2  см
          Глубина
          0,8  (дюймы)
          высота
          3,9  (дюймы)
          высота
          10  см
          Вес
          0,071  фунта
          Вес
          0,032  кг
          ширина
          5  см
          ширина
          2,0  (дюймы)

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