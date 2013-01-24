Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах