Премиальный кабель USB-A – Lightning с оплеткой

Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!