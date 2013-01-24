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Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми USB-устройствами, так и с автомобильными розетками USB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
USB-A – Lightning
Цена магазина Philips
Итого:
Возьмите его собой, установите у компьютера или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Совместимость
Кабели
Характеристики кабеля
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Дизайн и отделка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия