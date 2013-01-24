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    Кабель USB-C – Lightning

    DLC5206L/00
    Общая оценка / 5
    • Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
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      Кабель USB-C – Lightning

      DLC5206L/00
      Общая оценка / 5

      Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой

      Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах

      Кабель USB-C – Lightning

      Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой

      Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах

      Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой

      Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах

      Кабель USB-C – Lightning

      Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой

      Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах

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        Кабель USB-C – Lightning

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой

        • Синхронизация и зарядка
        • 2 м
        • Черный кабель с оплеткой
        • Подача питания

        Удлиненный кабель для доступа и удобства в использовании

        Порой удлиненный кабель крайне необходим для более простого доступа и дополнительного удобства

        Разъем USB-C для быстрой зарядки

        Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

        Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

        Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместимые продукты
          • iPad
          • iPhone
          iPhone, iPad, iPod
          Разработано для iPhone, iPad и iPod

        • Характеристики кабеля

          Длина
          6 футов
          Длина
          2  м
          Макс. скорость зарядки
          18  Вт
          Скорость передачи данных
          480 Мбит/с

        • Дизайн и отделка

          Материалы
          С оплеткой

        • Размеры упаковки

          Вес брутто
          0,049  кг
          Вес нетто
          0,032  кг
          Вес упаковки
          0,017  кг
          Вес брутто
          0,108  фунта
          Вес нетто
          0,071  фунта
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          EAN
          48 95229 10384 9

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          23  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          4,914  кг
          Вес нетто
          1,152  кг
          Вес упаковки
          3,762  кг
          Вес брутто
          10,833  фунта
          Вес нетто
          2,540  фунта
          Вес упаковки
          8,294  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10384 6

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          20,5  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          8,1  (дюймы)
          Вес брутто
          0,694  кг
          Вес нетто
          0,192  кг
          Вес упаковки
          0,502  кг
          Вес брутто
          1,530  фунта
          Вес нетто
          0,423  фунта
          Вес упаковки
          1,107  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10384 3

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