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Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 2 метра обеспечит дополнительную гибкость. Узнать обо всех преимуществах
Кабель USB-C – Lightning
Цена магазина Philips
Итого:
Порой удлиненный кабель крайне необходим для более простого доступа и дополнительного удобства
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Совместимость
Характеристики кабеля
Дизайн и отделка
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка