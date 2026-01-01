Универсальное решение для максимального удобства

Возможность просмотра как в портретном, так и альбомном режимах и держатель стилуса — все, что нужно для работы и развлечений. Элегантный чехол-папка с высококачественной подкладкой обеспечивает невероятно удобную работу и максимальную защиту в дороге.