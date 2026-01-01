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Больше не доступен
DLK03033B/97
Универсальное решение для максимального удобства
Возможность просмотра как в портретном, так и альбомном режимах и держатель стилуса — все, что нужно для работы и развлечений. Элегантный чехол-папка с высококачественной подкладкой обеспечивает невероятно удобную работу и максимальную защиту в дороге.
9—10"
Розовый
Крышка удобно перекидывается назад
Чехол подходит для большинства популярных моделей планшетных ПК и обеспечивает их надежную защиту
Высококачественный материал чехла и подкладки для надежной защиты планшетного ПК от царапин