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Больше не доступен

Универсальный чехол-папка

DLK03043B/97

Универсальное решение для максимального удобства

Возможность просмотра как в портретном, так и альбомном режимах и держатель стилуса — все, что нужно для работы и развлечений. Элегантный чехол-папка с высококачественной подкладкой обеспечивает невероятно удобную работу и максимальную защиту в дороге.

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Поворот на 360 градусов

Универсальное решение для максимального удобства

  • 9—10"

  • Золотой

Чехол подходит для большинства популярных моделей планшетных ПК

Чехол подходит для большинства популярных моделей планшетных ПК

Совместимость с большинством популярных моделей планшетных ПК

Надежная защита вашего планшетного ПК

Чехол подходит для большинства популярных моделей планшетных ПК и обеспечивает их надежную защиту

Режим просмотра с регулируемым углом обзора

В режиме просмотра можно настроить угол обзора и повернуть изображение на 360 градусов для работы в портретном и альбомном режимах

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 332.5 kB
  • 20 July 2026

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