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Больше не доступен

Автомобильное/настольное крепление

DLK3532Q/00

Автомобильное крепление с беспроводной зарядкой Qi

Простое крепление телефона, шарнирное крепление для поворота и наклона.

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Для простого крепления телефона

Автомобильное крепление с беспроводной зарядкой Qi

  • 10 Вт

  • Беспроводная зарядка Qi

Система крепления на панели приборов

С помощью этой системы можно установить устройство на дефлекторе системы вентиляции автомобиля, благодаря чему с ним можно легко и просто работать в пути.

Быстрая беспроводная зарядка 10 Вт

Для зарядки 10 Вт требуется зарядное устройство Quickcharge. Оно определяет стандарт напряжения вашей розетки электросети (или блока электророзеток) и автоматически обеспечивает быструю зарядку.

Для простого крепления и снятия одной рукой

Две раздвижные рукоятки для простого крепления и снятия одной рукой

Технические характеристики

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