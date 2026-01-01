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Больше не доступен
DLK3532Q/00
Автомобильное крепление с беспроводной зарядкой Qi
Простое крепление телефона, шарнирное крепление для поворота и наклона.
10 Вт
Беспроводная зарядка Qi
С помощью этой системы можно установить устройство на дефлекторе системы вентиляции автомобиля, благодаря чему с ним можно легко и просто работать в пути.
Для зарядки 10 Вт требуется зарядное устройство Quickcharge. Оно определяет стандарт напряжения вашей розетки электросети (или блока электророзеток) и автоматически обеспечивает быструю зарядку.
Две раздвижные рукоятки для простого крепления и снятия одной рукой
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