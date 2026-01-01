Защитите свой iPad

Мы создали этот чехол из двустороннего прочного неопрена на мягкой подкладке для защиты iPad в дороге. Его можно использовать в качестве сумки или дополнительной защиты внутри другой сумки. Потайная застежка надежно защищает iPad, а две разных стороны придают разнообразия.