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Больше не доступен
DLN1713/10
Защитите свой iPad
Мы создали этот чехол из двустороннего прочного неопрена на мягкой подкладке для защиты iPad в дороге. Его можно использовать в качестве сумки или дополнительной защиты внутри другой сумки. Потайная застежка надежно защищает iPad, а две разных стороны придают разнообразия.
для iPad
Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
Потайная застежка предназначена для надежной защиты устройства внутри чехла без необходимости использования "липучки" или молнии.