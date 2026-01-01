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Больше не доступен

Мягкий чехол

DLN1713/10

Защитите свой iPad

Мы создали этот чехол из двустороннего прочного неопрена на мягкой подкладке для защиты iPad в дороге. Его можно использовать в качестве сумки или дополнительной защиты внутри другой сумки. Потайная застежка надежно защищает iPad, а две разных стороны придают разнообразия.

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с помощью мягкого двустороннего чехла

Защитите свой iPad

  • для iPad

Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.

Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

Потайная застежка для простой защиты

Потайная застежка предназначена для надежной защиты устройства внутри чехла без необходимости использования "липучки" или молнии.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 771.9 kB
  • 21 November 2023

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