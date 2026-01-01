Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.