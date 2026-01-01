Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DLN1714/10
Модная защита iPad
Мягкий неопрен в сочетании с роскошной искусственной кожей выглядит очень солидно. Гладкая и прочная искусственная кожа на подкладке — дополнительная защита для стеклянного дисплея. Надежная застежка по типу конверта.
для iPad
Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
Гладкая и прочная искусственная кожа с мягкой неопреновой подкладкой обеспечивают двойную защиту устройства, не утяжеляя его.