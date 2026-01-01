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Больше не доступен

Тонкий чехол

DLN1714/10

Модная защита iPad

Мягкий неопрен в сочетании с роскошной искусственной кожей выглядит очень солидно. Гладкая и прочная искусственная кожа на подкладке — дополнительная защита для стеклянного дисплея. Надежная застежка по типу конверта.

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благодаря тонкому двухслойному чехлу

Модная защита iPad

  • для iPad

Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.

Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

Прочная искусственная кожа с мягкой подкладкой

Гладкая и прочная искусственная кожа с мягкой неопреновой подкладкой обеспечивают двойную защиту устройства, не утяжеляя его.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 545.6 kB
  • 4 December 2023

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