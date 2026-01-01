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Больше не доступен

Защита экрана

DLN1716/10

Защитите экран iPad

Прозрачная пленка поможет защитить стеклянный экран iPad Multi-Touch. Совершенно невидимая, но ощутимо полезная, она не испортит впечатления от экрана IPS, позволяя наслаждаться четкими и яркими снимками под любым углом.

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благодаря кристально прозрачной защитной пленке

Защитите экран iPad

  • Прозрачная пленка

  • для iPad

Прозрачная пленка для невидимой защиты экрана

Прозрачная пленка создает дополнительный слой, который защитит экран устройства от царапин и пыли. Защита держится на экране благодаря статическому притяжению, поэтому она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов.

Карточка для разглаживания пленки в комплекте для удобства в использовании

С помощью прилагаемой в комплекте карточки для разглаживания пленки аккуратно устраните пузыри воздуха, которые могут образоваться под пленкой во время ее крепления.

Статическое притяжение для удобного крепления и удаления

Так как защитная пленка крепится к экрану с помощью статического притяжения, ее удобно наносить, перемещать и удалять, не оставляя при этом на экране устройства липких следов.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 407.8 kB
  • 28 November 2023

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