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Больше не доступен

Чехол с защитой от выскальзывания

DLN1717/10

Чехол с рельефным покрытием для удобного захвата

Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает удобный захват при чтении в портретном режиме или во время игры в альбомном режиме, а также всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad. Внутренние каналы поглощают энергию удара.

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в любом положении iPad

Чехол с рельефным покрытием для удобного захвата

  • для iPad

Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту

Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.

Защита со всех сторон для уголков и передней панели

Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

Полная функциональность и одновременная защита iPad

Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра - English (US)

  • PDF файл, 328.6 kB
  • 17 November 2023

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