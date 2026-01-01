Чехол с рельефным покрытием для удобного захвата

Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает удобный захват при чтении в портретном режиме или во время игры в альбомном режиме, а также всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad. Внутренние каналы поглощают энергию удара.