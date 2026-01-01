Удобный чехол для iPad

Носите iPad с собой куда угодно в нашем трехслойном тонком чехле. Этот тонкий чехол состоит из нескольких слоев, один из которых — пористая пенка, поглощающая силу ударов. Формованная конструкция чехла обеспечивает дополнительную прочность. Безворсовая подкладка внутри защищает iPad от царапин и грязи.