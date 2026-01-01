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Больше не доступен

Тонкий складной чехол

DLN1762/10

Удобный чехол для iPad

Носите iPad с собой куда угодно в нашем трехслойном тонком чехле. Этот тонкий чехол состоит из нескольких слоев, один из которых — пористая пенка, поглощающая силу ударов. Формованная конструкция чехла обеспечивает дополнительную прочность. Безворсовая подкладка внутри защищает iPad от царапин и грязи.

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с трехслойной защитой

Удобный чехол для iPad

  • для iPad 2

Простой и стильный дизайн

Этот чехол обеспечивает защиту устройства и придает ему элегантность.

Тонкий корпус легко помещается в сумке

Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

Удобный и стильный дизайн

Удобный и стильный дизайн подходит для любого места и вписывается повсюду.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 614.6 kB
  • 3 December 2023

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