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Больше не доступен
DLN1762/10
Удобный чехол для iPad
Носите iPad с собой куда угодно в нашем трехслойном тонком чехле. Этот тонкий чехол состоит из нескольких слоев, один из которых — пористая пенка, поглощающая силу ударов. Формованная конструкция чехла обеспечивает дополнительную прочность. Безворсовая подкладка внутри защищает iPad от царапин и грязи.
для iPad 2
Этот чехол обеспечивает защиту устройства и придает ему элегантность.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Удобный и стильный дизайн подходит для любого места и вписывается повсюду.