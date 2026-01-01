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Больше не доступен

Мягкий чехол

DLN1773/10

Подходит идеально

Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам.

Посмотреть все преимущества

для защиты и использования iPad

Подходит идеально

  • для iPad 2

Плотно прилегающий ударопрочный чехол

Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.

Защита со всех сторон для уголков и передней панели

Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

Полная функциональность и одновременная защита iPad

Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 607.4 kB
  • 3 December 2023

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