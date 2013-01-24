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    Внешний USB-аккумулятор

    DLP1010C/00
    Общая оценка / 5
    • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор
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      Внешний USB-аккумулятор

      DLP1010C/00
      Общая оценка / 5

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.

      Внешний USB-аккумулятор

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.

      Внешний USB-аккумулятор

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.

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        Внешний USB-аккумулятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Тонкий и мощный внешний аккумулятор

        с быстрой зарядкой и стандартом PD

        Светодиодный индикатор питания

        Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

        Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

        Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

        USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.

        Технические характеристики

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          23  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          2,044  кг
          Вес нетто
          1,26  кг
          Вес упаковки
          0,784  кг
          Вес брутто
          4,506  фунта
          Вес нетто
          2,778  фунта
          Вес упаковки
          1,728  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10379 9

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          25,5  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          10,0  (дюймы)
          Вес брутто
          13,014  кг
          Вес нетто
          7,56  кг
          Вес упаковки
          5,454  кг
          Вес брутто
          28,691  фунта
          Вес нетто
          16,667  фунта
          Вес упаковки
          12,024  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10379 2

        • Размеры упаковки

          Вес брутто
          0,274  кг
          Вес нетто
          0,21  кг
          Вес упаковки
          0,064  кг
          Вес брутто
          0,604  фунта
          Вес нетто
          0,463  фунта
          Вес упаковки
          0,141  фунта
          EAN
          48 95229 10379 5

        • Аксессуары

          Кабели
          Кабель для зарядки

        • Совместимость

          Подходит для следующих моделей
          Устройства с зарядкой через USB

        • Питание

          Выходная мощность
          37 Вт*ч
          Порт USB-C: PD 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А Порт QC: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А пост. тока Порт USB: 5 В/2,1 А пост. тока
          Входная мощность
          5 В 1 А/2,1 А или 5 В/2 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
          MicroUSB: 5 В 1 А/2,1 А USB-C: 5 В/2 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Емкость аккумулятора
          10 000 мА-ч

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