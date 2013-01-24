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Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.
Внешний USB-аккумулятор
Цена магазина Philips
Итого:
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
Совместимость
Питание