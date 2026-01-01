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Больше не доступен
DLP1010C/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения.
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
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