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Расширенная гарантия 3 года
DLP1810CB/00
10 000 мА·ч
Зарядные порты USB A и USB C
Литий-полимерный аккумулятор
Черный
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
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