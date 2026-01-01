Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.