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    Зарядка для а/м

    DLP2510/00
    Общая оценка / 5
    • Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB
      -{discount-value}

      Зарядка для а/м

      DLP2510/00
      Общая оценка / 5

      Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB

      2 выхода USB, макс. 2,4 А Узнать обо всех преимуществах

      Зарядка для а/м

      Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB

      2 выхода USB, макс. 2,4 А Узнать обо всех преимуществах

      Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB

      2 выхода USB, макс. 2,4 А Узнать обо всех преимуществах

      Зарядка для а/м

      Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB

      2 выхода USB, макс. 2,4 А Узнать обо всех преимуществах

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        Зарядка для а/м

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Автомобильное зарядное устройство с 2 разъемами USB

        Выходная мощность 12 Вт

        • 2 разъема зарядки USB

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Технические характеристики

        • Мощность

          Выходная мощность
          Макс. 12 Вт
          Входная мощность
          12–24 В пост. тока

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          19,5  см
          ширина
          5  см
          Глубина
          3,5  см
          высота
          7,7  (дюймы)
          ширина
          2,0  (дюймы)
          Глубина
          1,4  (дюймы)
          Вес брутто
          0,084  кг
          Вес нетто
          0,041  кг
          Вес упаковки
          0,043  кг
          Вес брутто
          0,185  фунта
          Вес нетто
          0,090  фунта
          Вес упаковки
          0,095  фунта
          EAN
          48 95229 10929 2

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          34,5  см
          ширина
          24,5  см
          высота
          22,7  см
          Длина
          13,6  (дюймы)
          ширина
          9,6  (дюймы)
          высота
          8,9  (дюймы)
          Вес брутто
          4.4  кг
          Вес нетто
          1,476  кг
          Вес упаковки
          2,924  кг
          Вес брутто
          9,700  фунта
          Вес нетто
          3,254  фунта
          Вес упаковки
          6,446  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10929 9

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          11,5  см
          ширина
          11  см
          высота
          20,9  см
          Длина
          4,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          8,2  (дюймы)
          Вес брутто
          0,6  кг
          Вес нетто
          0,246  кг
          Вес упаковки
          0,354  кг
          Вес брутто
          1,323  фунта
          Вес нетто
          0,542  фунта
          Вес упаковки
          0,780  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10929 6

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