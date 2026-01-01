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Больше не доступен
DLP2520/00
Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.
2 разъема зарядки USB
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Компактное зарядное устройство вставляется в гнездо прикуривателя (12 В) и подключается к вашему устройству, обеспечивая простой и удобный способ зарядки в пути.
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