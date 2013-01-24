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    Зарядка для а/м

    DLP2520/00
    Общая оценка / 5
    • Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами
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      Зарядка для а/м

      DLP2520/00
      Общая оценка / 5

      Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

      Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.

      Зарядка для а/м

      Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

      Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.

      Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

      Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.

      Зарядка для а/м

      Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

      Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.

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        Зарядка для а/м

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

        15,5 Вт

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        Зарядка от гнезда прикуривателя (12 В)

        Компактное зарядное устройство вставляется в гнездо прикуривателя (12 В) и подключается к вашему устройству, обеспечивая простой и удобный способ зарядки в пути.

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        2 порта USB для зарядки обеспечивают силу тока 3,4 А

        2 порта USB для зарядки обеспечивают силу тока 3,4 А

        Высокоскоростное зарядное устройство, 3,1 A, для одновременной зарядки 1 мобильного телефона и 1 планшета

        Быстрая зарядка 1 мобильного телефона и 1 планшета при максимальной скорости, 5 В/3,1 А

        Технические характеристики

        • Мощность

          Выходная мощность
          1 А/5 В + 2,1 А/5 В
          1 А/5 В + 2,1 А/5 В, макс. 15,5 Вт
          Входная мощность
          12–24 В пост. тока

        • Размеры упаковки

          Вес брутто
          0,067  кг
          Вес нетто
          0,05  кг
          Вес упаковки
          0,017  кг
          Вес брутто
          0,148  фунта
          Вес нетто
          0,110  фунта
          Вес упаковки
          0,038  фунта
          EAN
          48 95229 10365 8

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          23  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          5,562  кг
          Вес нетто
          1,80  кг
          Вес упаковки
          3,762  кг
          Вес брутто
          12,262  фунта
          Вес нетто
          3,968  фунта
          Вес упаковки
          8,294  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10365 5

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          23  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          0,802  кг
          Вес нетто
          0,30  кг
          Вес упаковки
          0,502  кг
          Вес брутто
          1,768  фунта
          Вес нетто
          0,661  фунта
          Вес упаковки
          1,107  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10365 2

        • Габариты изделия

          высота
          2,45  см
          ширина
          2,45  см
          Глубина
          4,5  см
          высота
          1,0  (дюймы)
          ширина
          1,0  (дюймы)
          Глубина
          1,8  (дюймы)
          Вес
          0,02  кг
          Вес
          0,044  фунта

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