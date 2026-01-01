Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.