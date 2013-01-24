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Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.
Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.
Зарядка для а/м
Цена магазина Philips
Итого:
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Компактное зарядное устройство вставляется в гнездо прикуривателя (12 В) и подключается к вашему устройству, обеспечивая простой и удобный способ зарядки в пути.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
2 порта USB для зарядки обеспечивают силу тока 3,4 А
Быстрая зарядка 1 мобильного телефона и 1 планшета при максимальной скорости, 5 В/3,1 А
Мощность
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия