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Зарядка для а/м

DLP2520/00

Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания в автомобиле за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 3,1 А, максимальная выходная мощность 15,5 Вт.

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Макс. выходная мощность 15,5 Вт

Автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами

  • 2 разъема зарядки USB

2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

Зарядка от гнезда прикуривателя (12 В)

Компактное зарядное устройство вставляется в гнездо прикуривателя (12 В) и подключается к вашему устройству, обеспечивая простой и удобный способ зарядки в пути.

Подходит для планшетных ПК и большинства USB-устройств

Технические характеристики

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