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Зарядка для а/м

DLP2521C/00

Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – USB-C длиной 1 метр.

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Выходная мощность 36 Вт с Power Delivery

Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

  • Зарядные порты USB A и USB C

  • Подача питания

  • Металлический корпус

2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.

Технические характеристики

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