Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

Заряжайте свой новый iPhone через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – Lightning длиной 1 метр.