Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DLP2521L/00
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свой новый iPhone через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – Lightning длиной 1 метр.
Зарядные порты USB A и USB C
Подача питания
Металлический корпус
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Отзывы