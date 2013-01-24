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Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свой новый iPhone через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – Lightning длиной 1 метр.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свой новый iPhone через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – Lightning длиной 1 метр.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свой новый iPhone через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – Lightning длиной 1 метр.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свой новый iPhone через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств. В комплект входит кабель USB-C – Lightning длиной 1 метр.
Зарядка для а/м
Цена магазина Philips
Итого:
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка