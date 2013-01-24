Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.
Зарядка для а/м
Цена магазина Philips
Итого:
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Габариты изделия
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка