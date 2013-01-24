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    Зарядка для а/м

    DLP2521/00
    Общая оценка / 5
    • Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A
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      Зарядка для а/м

      DLP2521/00
      Общая оценка / 5

      Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

      Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.

      Зарядка для а/м

      Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

      Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.

      Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

      Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.

      Зарядка для а/м

      Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

      Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.

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        Зарядка для а/м

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB-C, 1 x USB-A

        Выходная мощность 36 Вт с Power Delivery

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

        USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          Ширина (с подставкой)
          3,3  см
          Ширина (с подставкой)
          1,3  (дюймы)
          Высота (с подставкой)
          6,6  см
          Высота (с подставкой)
          2,6  (дюймы)
          Глубина (с подставкой)
          3,3  см
          Глубина (с подставкой)
          1,3  (дюймы)

        • Питание

          Выходная мощность
          Макс. 36 Вт
          USB-A: 4,5 В/5 А; 5 В/4,5 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А USB-C: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
          Входная мощность
          12–24 В пост. тока

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес брутто
          0,065  кг
          Вес нетто
          0,048  кг
          Вес упаковки
          0,017  кг
          Вес брутто
          0,143  фунта
          Вес нетто
          0,106  фунта
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          EAN
          48 95229 10366 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          23  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          5,49  кг
          Вес нетто
          1,728  кг
          Вес упаковки
          3,762  кг
          Вес брутто
          12,103  фунта
          Вес нетто
          3,810  фунта
          Вес упаковки
          8,294  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10366 2

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          20,5  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          8,1  (дюймы)
          Вес брутто
          0,79  кг
          Вес нетто
          0,288  кг
          Вес упаковки
          0,502  кг
          Вес брутто
          1,742  фунта
          Вес нетто
          0,635  фунта
          Вес упаковки
          1,107  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10366 9

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