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Больше не доступен
DLP5751T/00
Универсальный внешний аккумулятор
Емкость 5000 мА·ч и сменные вилки — вот ваш идеальный спутник в походах. Доступны вилки стандарта ЕС, Австралии, Великобритании и США, а также возможность зарядки напрямую от розетки электросети. Вам больше не придется ломать голову, думая о вариантах зарядки мобильных устройств и внешнего аккумулятора за границей.
5000 мА·ч
QC 3.0 и PD
1 порт USB-A и 1 порт USB-C обеспечивают одновременную зарядку двух устройств. Порт USB-A поддерживает большинство устройств, в то время как USB-C — это новый интерфейс, который применяется в современных мобильных устройствах, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах.
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
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