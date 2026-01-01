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Больше не доступен

Внешний аккумулятор для поездок

DLP5751T/00

Универсальный внешний аккумулятор

Емкость 5000 мА·ч и сменные вилки — вот ваш идеальный спутник в походах. Доступны вилки стандарта ЕС, Австралии, Великобритании и США, а также возможность зарядки напрямую от розетки электросети. Вам больше не придется ломать голову, думая о вариантах зарядки мобильных устройств и внешнего аккумулятора за границей.

Посмотреть все преимущества

со сменными вилками

Универсальный внешний аккумулятор

  • 5000 мА·ч

  • QC 3.0 и PD

1 порт USB-A и 1 порт USB-C для одновременной зарядки двух устройств

1 порт USB-A и 1 порт USB-C обеспечивают одновременную зарядку двух устройств. Порт USB-A поддерживает большинство устройств, в то время как USB-C — это новый интерфейс, который применяется в современных мобильных устройствах, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах.

Светодиодный индикатор питания

Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Технические характеристики

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