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Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Внешний USB-аккумулятор
Цена магазина Philips
Итого:
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.
Не тратьте время на зарядку вашего устройства! Выходная мощность этого зарядного устройства позволяет заряжать быстрее, чем обычно.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
Совместимость
Питание
Габариты изделия