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    Внешний USB-аккумулятор

    DLP8718NC/00
    Общая оценка / 5
    • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор
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      Внешний USB-аккумулятор

      DLP8718NC/00
      Общая оценка / 5

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Внешний USB-аккумулятор

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Внешний USB-аккумулятор

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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        Внешний USB-аккумулятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Тонкий и мощный внешний аккумулятор

        Со встроенным кабелем Type-C.

        • 10 000 мА-ч
        • Белый
        • Разъемы для зарядки USB-A и USB-C

        Светодиодный индикатор питания

        Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

        Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

        Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

        Совместимо с большинством устройств USB

        Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.

        Быстрая зарядка: передает больше мощности для быстрой зарядки

        Не тратьте время на зарядку вашего устройства! Выходная мощность этого зарядного устройства позволяет заряжать быстрее, чем обычно.

        Технические характеристики

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          GTIN
          2 48 95229 10398 0

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          GTIN
          1 48 95229 10398 3

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 10398 6

        • Аксессуары

          Кабели
          Кабель для зарядки Type-C

        • Совместимость

          Подходит для следующих моделей
          Устройства с зарядкой через USB

        • Питание

          Емкость аккумулятора
          10 000 мА-ч

        • Габариты изделия

          высота
          2,6  см
          ширина
          8,9  см
          Глубина
          8,9  см
          высота
          1,0  (дюймы)
          ширина
          3,5  (дюймы)
          Глубина
          3,5  (дюймы)

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