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Больше не доступен
DLP8718PC/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках.
10 000 мА-ч
Розовый
Разъемы для зарядки USB-A и USB-C
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.
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