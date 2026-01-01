КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Снимок одного продукта

Больше не доступен

Внешний USB-аккумулятор

DLP8718PC/00

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Безопасный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч с LED-индикатором заряда. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках.

Посмотреть все преимущества

Со встроенным кабелем Type-C.

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

  • 10 000 мА-ч

  • Розовый

  • Разъемы для зарядки USB-A и USB-C

Светодиодный индикатор питания

Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Совместимо с большинством устройств USB

Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения