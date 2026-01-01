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Больше не доступен

акустическая док-станция

DS3400/12

Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS3400, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через коннектор Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone в кристально чистом качестве и одновременно заряжает подключенное устройство. Для максимального удобства станция может работать как от электросети, так и от аккумулятора.

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Звук, заполняющий ваш дом

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone

  • 10 Вт, от батареи или сети перем. тока

Синхронизация ПК с iPod/iPhone

Подключайте устройство к док-станции, синхронизируйте данные и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время их зарядки. АС также синхронизирует устройство с компьютером с помощью кабеля USB.

Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Технические характеристики

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