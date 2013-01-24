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    Philips Fidelio

    Акустическая док-станция SoundSphere Mini

    DS6600/10
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
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      Philips Fidelio Акустическая док-станция SoundSphere Mini

      DS6600/10
      Общая оценка / 5

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Акустическая док-станция SoundSphere Mini

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Акустическая док-станция SoundSphere Mini

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

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        Акустическая док-станция SoundSphere Mini

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Почувствуйте эмоции живого выступления

        благодаря этой акустической док-станции

        • для iPod/iPhone
        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

        Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

        Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

        В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

        Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

        В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

        Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

        Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

        Синхронизация ПК с iPod/iPhone

        Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместим с
          всеми моделями iPod и iPhone

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • DockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone iOS 4.3 или более поздней версии

        • Громкоговорители

          Излучатели АС
          • ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт.
          • СЧ-излучатель 3" / 8 см, 2 шт.
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 25 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Руководство по быстрой установке
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Подключения

          Вход Aux
          Да
          USB
          для подключения к ПК

        • Размеры

          Габариты изделия
          [АС] 145 (диаметр) x 263 (высота) мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          577 x 249 x 217 мм
          Вес продукта
          3  кг
          Вес, включая упаковку
          4,2  кг

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Руководство по быстрой установке
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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