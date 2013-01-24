Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Руководство по быстрой установке
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Почувствуйте эмоции живого выступления
Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах
Почувствуйте эмоции живого выступления
Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая док-станция SoundSphere Mini
Цена магазина Philips
Итого:
Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.
Совместимость
Приложение для iPod/iPhone
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание