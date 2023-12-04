Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
2400 Вт
Постоянная подача пара 40 г/мин
Паровой удар 180 г
Керамика
Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
4.3
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Катерина22222
05/04/2024
Україна
Ніби хороша праска, але жахливо утворюється наліт
Дуже великою є проблема нальоту - налипає, пригорає і ніяк не хоче відтиратись. Я користувалась восковим олівцем від нальоту, і ніби він відчищує наліт, проте після першого прасування знову те ж саме. В іншому ніби нарікань немає, але ось дуже псує враження.
Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска