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Все серии

  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок

Серия 3000Паровой утюг

DST3030/70

4.3
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Мощный пар для разглаживания любых складок
Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения.
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Паровой удар до 180 г

Мощный пар для разглаживания любых складок

  • 2400 Вт

  • Постоянная подача пара 40 г/мин

  • Паровой удар 180 г

  • Керамика

Паровой удар до 180 г для дополнительной мощности

Паровой удар до 180 г для дополнительной мощности

Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.

Постоянная подача пара до 40 г/мин для стабильной эффективности

Постоянная подача пара до 40 г/мин для стабильной эффективности

Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

2400 Вт для быстрого нагрева

2400 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

04/12/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

05/04/2024

Україна

Україна

Ніби хороша праска, але жахливо утворюється наліт

Дуже великою є проблема нальоту - налипає, пригорає і ніяк не хоче відтиратись. Я користувалась восковим олівцем від нальоту, і ніби він відчищує наліт, проте після першого прасування знову те ж саме. В іншому ніби нарікань немає, але ось дуже псує враження.

Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Этот отзыв про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

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