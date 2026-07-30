КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок
  • Мощный пар для разглаживания любых складок

Серия 3000Паровой утюг

DST3040/70

Мощный пар для разглаживания любых складок
Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения.
Посмотреть все преимущества

Паровой удар до 200 г

Мощный пар для разглаживания любых складок

  • 2600 Вт

  • Постоянная подача пара 40 г/мин

  • Паровой удар 200 г

  • Керамика

Постоянная подача пара до 40 г/мин для стабильной эффективности

Постоянная подача пара до 40 г/мин для стабильной эффективности

Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

Паровой удар до 200 г для дополнительной мощности

Паровой удар до 200 г для дополнительной мощности

Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.

Гладкая керамическая подошва

Гладкая керамическая подошва

Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.