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DST3040/70
2600 Вт
Постоянная подача пара 40 г/мин
Паровой удар 200 г
Керамика
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
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