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    5000 Series

    Паровой утюг

    DST5030/20
    Общая оценка / 5
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
      -{discount-value}

      5000 Series Паровой утюг

      DST5030/20
      Общая оценка / 5

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

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        5000 Series

        5000 Series

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Подошва SteamGlide Plus прослужит в 4 раза дольше*

        • 2400 Вт
        • Постоянная подача пара 45 г/мин
        • Паровой удар 180 г
        • SteamGlide Plus
        2400 Вт для быстрого нагрева

        2400 Вт для быстрого нагрева

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

        Устойчивая к царапинам подошва обеспечивает легкое скольжение

        Устойчивая к царапинам подошва обеспечивает легкое скольжение

        Наша особая подошва SteamGlide Plus с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

        Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

        Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

        Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

        Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

        Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

        Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

        Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

        Удобная текстурированная ручка

        Удобная текстурированная ручка

        Текстурированная эргономичная ручка позволяет удобно держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.

        Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        Шнур протестирован на максимальную надежность и безопасность

        Шнур протестирован на максимальную надежность и безопасность

        Все шнуры наших паровых утюгов протестированы для обеспечения максимальной надежности и безопасности.

        Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          320  ml
          Название подошвы
          SteamGlide Plus
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Устойчивое вертикальное положение
          Да
          Большое отверстие для залива воды
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2400  W
          Постоянная подача пара
          45  g/min
          Паровой удар
          180  g
          Распыление воды
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Встроенный слайдер очистки от накипи

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          33,2 x 16,7 x 13,7  cm
          Вес утюга
          1,255  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          31,2 x 14,7 x 12,7  cm

        • Экологичность

          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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