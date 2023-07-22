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Расширенная гарантия 3 года
2400 Вт
Постоянная подача пара 45 г/мин
Паровой удар 180 г
SteamGlide Plus
Система автоотключения
Быстрый нагрев и стабильно высокая производительность.
Наша специальная подошва SteamGlide Plus плавно скользит по любым тканям. Она защищена от прикипания и появления царапин, а также проста в очистке.
Наша система капля-стоп позволит вам уверенно гладить деликатные ткани при низкой температуре. Больше не нужно беспокоиться, что через сопла выйдет вода и оставит мокрые пятна на одежде.
4.5
из 5
25
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Часть акции
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Плюсы
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
benotti
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудова праска за доступною ціною
В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше
Плюсы
Не велика вага, швидко нагрівається
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Ruta6789
08/06/2022
Україна
Часть акции
Праска має потужний паровий удар
Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин
Плюсы
Якісно виконує свої функції
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
По сравнению с антипригарной подошвой Philips