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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Серия 5000Паровой утюг

DST5030/20

4.5
| (25) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.
Посмотреть все преимущества

Подошва SteamGlide Plus прослужит в 4 раза дольше*

Создан для работы, день за днем

  • 2400 Вт

  • Постоянная подача пара 45 г/мин

  • Паровой удар 180 г

  • SteamGlide Plus

  • Система автоотключения

2400 Вт для быстрого нагрева

2400 Вт для быстрого нагрева

Быстрый нагрев и стабильно высокая производительность.

Подошва с защитой от царапин идеально скользит

Подошва с защитой от царапин идеально скользит

Наша специальная подошва SteamGlide Plus плавно скользит по любым тканям. Она защищена от прикипания и появления царапин, а также проста в очистке.

Функция капля-стоп предотвращает протекание воды на одежду при глажении

Функция капля-стоп предотвращает протекание воды на одежду при глажении

Наша система капля-стоп позволит вам уверенно гладить деликатные ткани при низкой температуре. Больше не нужно беспокоиться, что через сопла выйдет вода и оставит мокрые пятна на одежде.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

25

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

3
2

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Плюсы

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова праска за доступною ціною

В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше

Плюсы

Не велика вага, швидко нагрівається

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

08/06/2022

Україна

Україна

Праска має потужний паровий удар

Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин

Плюсы

Якісно виконує свої функції

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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      Примечания

      1. По сравнению с антипригарной подошвой Philips