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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Серия 5000Паровой утюг

DST5040/80

5
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.
Посмотреть все преимущества

Подошва SteamGlide Plus прослужит в 4 раза дольше*

Создан для работы, день за днем

  • Мощность 2600 Вт

  • Постоянная подача пара 45 г/мин

  • Паровой удар 200 г

  • SteamGlide Plus

  • Система автоотключения

2600 Вт для быстрого нагрева

2600 Вт для быстрого нагрева

Быстрый нагрев и стабильно высокая производительность.

Подошва с защитой от царапин идеально скользит

Подошва с защитой от царапин идеально скользит

Наша специальная подошва SteamGlide Plus плавно скользит по любым тканям. Она защищена от прикипания и появления царапин, а также проста в очистке.

Функция капля-стоп предотвращает протекание воды на одежду при глажении

Функция капля-стоп предотвращает протекание воды на одежду при глажении

Наша система капля-стоп позволит вам уверенно гладить деликатные ткани при низкой температуре. Больше не нужно беспокоиться, что через сопла выйдет вода и оставит мокрые пятна на одежде.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/06/2022

Україна

Україна

Отличный, недорогой утюг

Пользуюсь этим утюгом уже почти пол года. Очень довольна, греется очень быстро, хорошо отглаживает, даже самые мятые вещи, хороший постоянный пар. Радует функция автоотключения.

Плюсы

быстро гладит, мощный пар, автоотключение.

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 5000 DST5040/80 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 5000 DST5040/80 Паровой утюг

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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      Примечания

      1. По сравнению с антипригарной подошвой Philips