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Расширенная гарантия 3 года
Мощность 2600 Вт
Постоянная подача пара 45 г/мин
Паровой удар 200 г
SteamGlide Plus
Система автоотключения
Быстрый нагрев и стабильно высокая производительность.
Наша специальная подошва SteamGlide Plus плавно скользит по любым тканям. Она защищена от прикипания и появления царапин, а также проста в очистке.
Наша система капля-стоп позволит вам уверенно гладить деликатные ткани при низкой температуре. Больше не нужно беспокоиться, что через сопла выйдет вода и оставит мокрые пятна на одежде.
5.0
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NetaDent
08/06/2022
Україна
Отличный, недорогой утюг
Пользуюсь этим утюгом уже почти пол года. Очень довольна, греется очень быстро, хорошо отглаживает, даже самые мятые вещи, хороший постоянный пар. Радует функция автоотключения.
Плюсы
быстро гладит, мощный пар, автоотключение.
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 5000 DST5040/80 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 5000 DST5040/80 Паровой утюг
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
По сравнению с антипригарной подошвой Philips