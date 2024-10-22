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Все серии

  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Серия 7000Паровой утюг HV, темно-синий

DST7030/20

4
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Гарантированно оптимальная подача пара
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго.
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Благодаря улучшенному паровому удару

Гарантированно оптимальная подача пара

  • Постоянная подача пара 50 г/мин

  • Паровой удар 250 г

  • Подошва SteamGlide Plus

  • Система автоотключения

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Минусы

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Плюсы

Не пригодах подошва

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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