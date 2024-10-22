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Расширенная гарантия 3 года
Постоянная подача пара 50 г/мин
Паровой удар 250 г
Подошва SteamGlide Plus
Система автоотключения
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
4.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Проверенный покупатель
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Минусы
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Плюсы
Не пригодах подошва
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur