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Постоянная подача пара 55 г/мин
3000 Вт
Подошва SteamGlide Elite
Паровой удар 250 г
Система автоотключения
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.
4.9
из 5
24
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Плюсы
1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Плюсы
Якісна річ на свої кошти
Минусы
Не бачу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur