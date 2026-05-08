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Все серии

  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Серия 7000Паровой утюг HV, темно-пурпурный

DST7061/30

4.9
| (24) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Гарантированно оптимальная подача пара
Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго.
Посмотреть все преимущества

Подошва SteamGlideElite, долговечность и оптимальное скольжение

Гарантированно оптимальная подача пара

  • Постоянная подача пара 55 г/мин

  • 3000 Вт

  • Подошва SteamGlide Elite

  • Паровой удар 250 г

  • Система автоотключения

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

24

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Плюсы

1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Плюсы

Якісна річ на свої кошти

Минусы

Не бачу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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