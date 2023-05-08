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Постоянная подача пара 55 г/мин
Паровой удар 260 г
Подошва SteamGlide Elite
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.
4.6
из 5
40
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Бугімен
08/05/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Швидко розігрівається
Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Дантес
02/04/2023
Україна
Часть акции
найліпший вибір
Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую
Плюсы
хороша міцне покриття, та добрий паровий удар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Oksana1967
29/03/2023
Україна
Хороша праска.
Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.
Плюсы
Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.
Минусы
Не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur