Купила пласку, топову з існуючих і просто засмутилась. Почну з позитиву, так він є, але лише один - підошва дійсно підходить для всіх тканин і не прилипає. На цьому все закінчилось. Негативний бік: 1. Почну з того, що інструкція як така є, але без пояснень, тобто, що і як працює, чи повинно від якої кнопки працювати, такої інформації немає. 2. Заявленого парового удару у вертикалі немає: він один раз пшикне, зовсім не так, як показано на фото та в рекламі. Тож прасувати, а ні штори, а ні жакет я не змогла. 3. Постійна подача пари: 85 г/хв у горизонтальному процесі праски, НІ, такої не бачила, і запевняю, ніхто не побачить. 4. І найпростішу 100% катонову футболку розгладити не вдалось, лишилась пом'ятою. P.S. До цієї праски в мене було три брауна з підошвою для делікатних тканин, набагато старіша модель і не така дорога і відповідно зі слабшими параметрами, АЛЕ, постійна подача пару помітна і тканину випрасовувала якісніше. Отже, таких коштів вона не варта, ніяк.