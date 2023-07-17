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DST8050/20
Мощность — 3000 Вт
Постоянная подача пара 100 г/мин
Паровой удар в режиме турбо — 260 г
Никакого риска прожечь ткань
Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.
Утюг Azur серии 8000 обеспечивает мощную и стабильную подачу пара до 100 г/мин для более быстрого разглаживания складок.
Продолжительный паровой удар помогает разглаживать трудные складки на более плотных тканях, например на ваших любимых джинсах. Интенсивный паровой удар (до 260 г) обеспечивает еще более эффективное глаженье.
Награды
2.7
из 5
3
Отзывы
Олександр 1
17/07/2023
Україна
Часть акции
Чудовий виріб
Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий
Плюсы
Кабель, система подачі пару
Минусы
Не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Окс_
16/08/2024
Україна
Викинуті величезні гроши.
Купила пласку, топову з існуючих і просто засмутилась. Почну з позитиву, так він є, але лише один - підошва дійсно підходить для всіх тканин і не прилипає. На цьому все закінчилось. Негативний бік: 1. Почну з того, що інструкція як така є, але без пояснень, тобто, що і як працює, чи повинно від якої кнопки працювати, такої інформації немає. 2. Заявленого парового удару у вертикалі немає: він один раз пшикне, зовсім не так, як показано на фото та в рекламі. Тож прасувати, а ні штори, а ні жакет я не змогла. 3. Постійна подача пари: 85 г/хв у горизонтальному процесі праски, НІ, такої не бачила, і запевняю, ніхто не побачить. 4. І найпростішу 100% катонову футболку розгладити не вдалось, лишилась пом'ятою. P.S. До цієї праски в мене було три брауна з підошвою для делікатних тканин, набагато старіша модель і не така дорога і відповідно зі слабшими параметрами, АЛЕ, постійна подача пару помітна і тканину випрасовувала якісніше. Отже, таких коштів вона не варта, ніяк.
Плюсы
лише підошва, що підійде до будь-якої тканини.
Минусы
відсутність зачвлених параметрів пари та неймовірно велика ціна
Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Rita 99999
25/09/2025
Україна
Не рекомендую!!!
Не рекомендую! Купляла на сайті! Через 2 тижні зламалась , ремонт ….,,в сервісному центрі! Через рік знову зламалась і причина та сама , знов треба їхати в сервіс …. Це жах
Минусы
Тому що постійно їздити в ремонт не хочу
Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска