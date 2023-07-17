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  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход
  • Идеальные результаты в один заход

Azur серии 8000Паровой утюг

DST8050/20

2.7
| (3) Отзывы

2 награды

Идеальные результаты в один заход
Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара.
Посмотреть все преимущества

Сильнейший поток пара с интеллектуальным управлением мощностью

Идеальные результаты в один заход

  • Мощность — 3000 Вт

  • Постоянная подача пара 100 г/мин

  • Паровой удар в режиме турбо — 260 г

  • Никакого риска прожечь ткань

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.

Мощная постоянная подача пара до 100 г/мин

Мощная постоянная подача пара до 100 г/мин

Утюг Azur серии 8000 обеспечивает мощную и стабильную подачу пара до 100 г/мин для более быстрого разглаживания складок.

Паровой удар в режиме тубро (260 г) разглаживает даже самые трудные складки.

Паровой удар в режиме тубро (260 г) разглаживает даже самые трудные складки.

Продолжительный паровой удар помогает разглаживать трудные складки на более плотных тканях, например на ваших любимых джинсах. Интенсивный паровой удар (до 260 г) обеспечивает еще более эффективное глаженье.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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2.7

из 5

3

Отзывы

4
3

17/07/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий

Плюсы

Кабель, система подачі пару

Минусы

Не виявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

16/08/2024

Україна

Україна

Викинуті величезні гроши.

Купила пласку, топову з існуючих і просто засмутилась. Почну з позитиву, так він є, але лише один - підошва дійсно підходить для всіх тканин і не прилипає. На цьому все закінчилось. Негативний бік: 1. Почну з того, що інструкція як така є, але без пояснень, тобто, що і як працює, чи повинно від якої кнопки працювати, такої інформації немає. 2. Заявленого парового удару у вертикалі немає: він один раз пшикне, зовсім не так, як показано на фото та в рекламі. Тож прасувати, а ні штори, а ні жакет я не змогла. 3. Постійна подача пари: 85 г/хв у горизонтальному процесі праски, НІ, такої не бачила, і запевняю, ніхто не побачить. 4. І найпростішу 100% катонову футболку розгладити не вдалось, лишилась пом'ятою. P.S. До цієї праски в мене було три брауна з підошвою для делікатних тканин, набагато старіша модель і не така дорога і відповідно зі слабшими параметрами, АЛЕ, постійна подача пару помітна і тканину випрасовувала якісніше. Отже, таких коштів вона не варта, ніяк.

Плюсы

лише підошва, що підійде до будь-якої тканини.

Минусы

відсутність зачвлених параметрів пари та неймовірно велика ціна

Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

25/09/2025

Україна

Україна

Не рекомендую!!!

Не рекомендую! Купляла на сайті! Через 2 тижні зламалась , ремонт ….,,в сервісному центрі! Через рік знову зламалась і причина та сама , знов треба їхати в сервіс …. Це жах

Минусы

Тому що постійно їздити в ремонт не хочу

Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Этот отзыв про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

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