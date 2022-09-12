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    Azur 8000 Series

    Паровой утюг

    DST8050/20
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Идеальные результаты в один заход Идеальные результаты в один заход Идеальные результаты в один заход
      -{discount-value}

      Azur 8000 Series Паровой утюг

      DST8050/20
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Идеальные результаты в один заход

      Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара. Узнать обо всех преимуществах

      Azur 8000 Series Паровой утюг

      Идеальные результаты в один заход

      Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальные результаты в один заход

      Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара. Узнать обо всех преимуществах

      Azur 8000 Series Паровой утюг

      Идеальные результаты в один заход

      Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur 8000 Series

        Azur 8000 Series

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Идеальные результаты в один заход

        Сильнейший поток пара с интеллектуальным управлением мощностью

        • Мощность — 3000 Вт
        • Непрерывная подача пара — 85 г/мин
        • Паровой удар в режиме турбо — 260 г
        • Никакого риска прожечь ткань
        3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.

        Мощная непрерывная подача пара до 85 г/мин

        Мощная непрерывная подача пара до 85 г/мин

        Утюг Azur серии 8000 обеспечивает сверхмощную и равномерную подачу пара до 85 г/мин, что позволяет быстрее разглаживать складки.

        Паровой удар в режиме тубро (260 г) разглаживает даже самые трудные складки.

        Паровой удар в режиме тубро (260 г) разглаживает даже самые трудные складки.

        Продолжительный паровой удар помогает разглаживать трудные складки на более плотных тканях, например на ваших любимых джинсах. Интенсивный паровой удар (до 260 г) обеспечивает еще более эффективное глаженье.

        Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

        Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

        Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.

        Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

        Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

        Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.

        Глаженье без труда благодаря интеллектуальной автоматической регулировке подачи пара

        Глаженье без труда благодаря интеллектуальной автоматической регулировке подачи пара

        Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар.

        Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

        Глаженье большего количества вещей без добавления воды благодаря резервуару для воды емкостью 350 мл

        Глаженье большего количества вещей без добавления воды благодаря резервуару для воды емкостью 350 мл

        Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет гладить дольше без добавления воды.

        Автоматическое выключение через 8 минут

        Автоматическое выключение через 8 минут

        Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.

        Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

        Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

        Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.

        • Легкость использования

          Безопасен для всех видов тканей
          Да
          Объем резервуара для воды
          350  ml
          Цвет
          Темно-синий
          Постоянная подача пара
          85  g/min
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Вес утюга
          1,78  kg
          Мощность
          3000  W
          Название подошвы
          SteamGlide Elite, розово-медного цвета
          Система "капля-стоп"
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          3  m
          Интенсивный выброс пара
          Да
          Встроенная розетка
          Да
          Подача пара
          260  g
          Автоотключение
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Быстрая очистка от накипи

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Разглаживание складок

          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик

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