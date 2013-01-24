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    s-bag

    Мешки для пылесосов

    FC8021/04
    • Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире
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      s-bag Мешки для пылесосов

      FC8021/04

      Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

      Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      s-bag Мешки для пылесосов

      Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

      Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

      Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

      Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      s-bag Мешки для пылесосов

      Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

      Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      s-bag

      s-bag

      Мешки для пылесосов

      Цена магазина Philips

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      Где найти номер модели изделия?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве

        Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

        Дольше использование, лучше фильтрация

        • 16 мешков для сбора пыли и 2 фильтра
        • Универсальный стандарт
        • Срок службы выше на 80 %
        Универсальный стандарт — простой выбор

        Универсальный стандарт — простой выбор

        Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

        Фильтрует 99 % мелкой пыли

        Фильтрует 99 % мелкой пыли

        Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

        Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

        Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

        Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

        Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

        Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

        Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

        Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

        Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

        Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.

        Сертификация TÜV — гарантия качества

        Сертификация TÜV — гарантия качества

        Мешки Philips s-bag® Classic Long Performance прошли независимое тестирование и получили сертификат TÜV Rheinland Group.

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Количество мешков для сбора пыли
          16
          Количество моторных фильтров
          2
          Количество фильтров AFS
          4
          Материал мешка для пыли
          4-слойный синтетический материал

        • Подходит для

          AirStar
          FC8220 - FC8229
          City-Line
          FC8400 - FC8439
          EasyLife
          FC8130 - FC8139
          Expression
          FC8600 - FC8629
          HomeHero
          FC8910 - FC8919
          Impact
          FC8350 - FC8399
          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Mobilo
          FC8500 - FC8579
          Performer
          FC9150 - FC9179
          PowerLife
          FC8450 - FC8459
          SilentStar
          FC9300 - FC9319
          SmallStar
          FC8230 - FC8260
          Specialist
          FC9100 - FC9139
          Studio(Power)
          FC9080 - FC9089
          Universe
          FC9000 - FC9029
          Electrolux Group
          • Пылесосы с мешком для сбора пыли Electrolux
          • Пылесосы с мешком для сбора пыли Tornado
          • Пылесосы с мешком для сбора пыли Zanussi

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