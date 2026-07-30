Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
FC8023/03
3 мешка для сбора пыли
Универсальный стандарт
Поглощает запах
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
В отличие от обычных мешков для сбора пыли, S-bag® Anti-Odour изготовлены из прочного синтетического материала и пропитаны специальным воском, благодаря чему эффективно поглощают неприятные запахи и не допускают их повторного проникновения в воздух. Мешок для сбора пыли идеально подходит для владельцев домашних животных.
Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.
Отзывы