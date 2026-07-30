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Больше не доступен
FC8030/00
1 микрофильтр AFS
Отличная фильтрация
Замена каждые 6 месяцев
Подходит для ia FC9300...19
Микрофильтр AFS удерживает мелкую пыль на выходе, что гарантирует чистый воздух без пыли.
S-фильтр — стандартный фильтр выходящего воздуха, широко распространенный и легко узнаваемый, благодаря своему логотипу. Он используется в большинстве пылесосов компании Philips, а также компаний Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
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