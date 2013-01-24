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    выходной фильтр

    FC8033
    Общая оценка / 5
    • Задерживает неприятные запахи Задерживает неприятные запахи Задерживает неприятные запахи
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      выходной фильтр

      FC8033
      Общая оценка / 5

      Задерживает неприятные запахи

      Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      выходной фильтр

      Задерживает неприятные запахи

      Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.

      Задерживает неприятные запахи

      Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      выходной фильтр

      Задерживает неприятные запахи

      Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.

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        выходной фильтр

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        Итого:

        Задерживает неприятные запахи

        Фильтр с активированным углем

        Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

        Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Одноразовые мешки для сбора пыли для
          FC9002 - FC9027
          Количество фильтров
          1

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