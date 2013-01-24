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Задерживает неприятные запахи
Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Задерживает неприятные запахи
Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.
Задерживает неприятные запахи
Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Задерживает неприятные запахи
Фильтр с активированным углем задерживает неприятные запахи. Два электростатически заряженных слоя фильтра обеспечивают идеальную чистоту выходящего воздуха. Заменяйте фильтр раз в год или при снижении его эффективности.
выходной фильтр
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