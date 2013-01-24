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    Сменный фильтр для пылесоса

    FC8035
    Общая оценка / 5
    • Превосходная фильтрация Превосходная фильтрация Превосходная фильтрация
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      Сменный фильтр для пылесоса

      FC8035
      Общая оценка / 5

      Превосходная фильтрация

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Превосходная фильтрация

      Превосходная фильтрация

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Сменный фильтр для пылесоса

      Превосходная фильтрация

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        Сменный фильтр для пылесоса

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Превосходная фильтрация

        Восстановите свой Mini Vac

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Одноразовые мешки для сбора пыли для
          Да

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