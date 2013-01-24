Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
Фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
Фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах
Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
Фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
Фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах
Характеристики аксессуаров