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    одноразовый мешок для сбора пыли

    FC8046/03
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
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      одноразовый мешок для сбора пыли

      FC8046/03
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

      Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      одноразовый мешок для сбора пыли

      Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

      Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

      Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

      Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      одноразовый мешок для сбора пыли

      Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

      Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

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        одноразовый мешок для сбора пыли

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

        • 6 мешков + 2 губчатых фильтра
        • 1 микрофильтр AFS
        • 1 фильтр для защиты мотора
        • Подходит для ia FC8334...49

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Количество мешков для сбора пыли
          6
          Количество моторных фильтров
          1
          Одноразовые мешки для сбора пыли для
          FC8334 - FC8349
          Количество микрофильтров AFS
          2 (1 x FC833x; 1 x FC834x)

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