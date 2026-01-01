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  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

Больше не доступен

SmartPro ActiveРобот-пылесос

FC8068/01

Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Active. В комплект входят 2 фильтра, 1 пара щеток и 3 салфетки для уборки. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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Сменный комплект аксессуаров для SmartPro Active

Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

  • Запасной комплект

  • 2 сменных фильтра

  • 1 пара щеток

  • 3 салфетки для уборки

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Повышенная эффективность очистки: собирает даже самую мелкую пыль

Повышенная эффективность очистки: собирает даже самую мелкую пыль

Повышенная эффективность: очищает пол даже от самой мелкой пыли

Технические характеристики

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