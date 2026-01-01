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Больше не доступен
FC8068/01
Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Active. В комплект входят 2 фильтра, 1 пара щеток и 3 салфетки для уборки. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.
Запасной комплект
2 сменных фильтра
1 пара щеток
3 салфетки для уборки
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора
Повышенная эффективность: очищает пол даже от самой мелкой пыли
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