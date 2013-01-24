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Удобство очистки труднодоступных мест
Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах
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Удобство очистки труднодоступных мест
Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах
Насадка DiamondFlex для твердых полов
Цена магазина Philips
Итого:
Насадка DiamondFlex тщательно собирает мусор вокруг различных предметов, в углах и на узких участках. Насадка поворачивается на 180° и оснащена функцией памяти, благодаря которой автоматически принимает исходное положение.
Насадка DiamondFlex оснащена боковыми воздушными каналами, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели.
Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.
В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).
Характеристики аксессуаров
Простота использования
Подходит для
Забота об окружающей среде