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    Насадка DiamondFlex для твердых полов

    FC8076/01
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    Общая оценка / 5
    • Удобство очистки труднодоступных мест Удобство очистки труднодоступных мест Удобство очистки труднодоступных мест
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      Насадка DiamondFlex для твердых полов

      FC8076/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Удобство очистки труднодоступных мест

      Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Насадка DiamondFlex для твердых полов

      Удобство очистки труднодоступных мест

      Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

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        Насадка DiamondFlex для твердых полов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобство очистки труднодоступных мест

        вращение на 180°

        • Поворачивается на 180° вокруг объектов
        • Универсальное применение
        • Со специальным адаптером
        Поворачивается на 180° вокруг объектов и на узких участках

        Поворачивается на 180° вокруг объектов и на узких участках

        Насадка DiamondFlex тщательно собирает мусор вокруг различных предметов, в углах и на узких участках. Насадка поворачивается на 180° и оснащена функцией памяти, благодаря которой автоматически принимает исходное положение.

        Боковые воздушные каналы для уборки вдоль стен

        Боковые воздушные каналы для уборки вдоль стен

        Насадка DiamondFlex оснащена боковыми воздушными каналами, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели.

        Подходит для твердых напольных покрытий

        Подходит для твердых напольных покрытий

        Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.

        Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

        Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

        В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Количество насадок
          1
          Количество адаптеров
          1

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          • Универсальный
          • Коническое

        • Подходит для

          EasyLife
          • FC8130 - FC8139
          • FC8140 - FC8149
          EasyGo
          FC8082 – FC8083
          CompactGo
          • FC8120
          • FC8121
          • FC8291
          PowerLife
          • FC8320 - FC8329
          • FC8450 - FC8459
          PowerGo
          • FC8293 – FC8296
          • FC8240 – FC8246
          • FC8250
          • FC8253
          • FC8289
          Performer Compact
          • FC8383 – FC8391
          • FC8370 – FC8379
          • FC8366 – FC8367 (A+)
          PerformerActive
          • FC8650 – FC8664
          • FC8580 – FC8593
          • FC8520 – FC8527
          • FC8574 – FC8579
          • FC8563
          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Performer
          • FC9150 - FC9179
          • FC8680 – FC8682
          PerformerPro
          FC9180 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 – FC8728
          Performer Silent
          • FC8779–FC8786
          • FC8741 – FC8745
          Performer Ultimate
          • FC8921–FC8925
          • FC8941–FC8957
          SilentStar
          FC9300 - FC9319
          PowerPro Compact
          • FC8370 – FC8379
          • FC8515 – FC8517
          • FC9320 – FC9329
          • FC9330 – FC9334
          • FC9350 – FC9353
          PowerPro Active
          • FC8630 — FC8649
          • FC9520–FC9525
          • FC8670–FC8679
          • FC9528 – FC9533
          • FC9540
          • FC9541
          PowerPro
          • FC8760 – FC8767
          • FC8769
          • FC8770
          PowerPro Expert
          • FC9712 – FC9714
          • FC9720 – FC9725
          • FC9728
          • FC9732 – FC9735
          • FC9729
          • FC9741 – FC9746
          PowerPro Ultimate
          • FC9911 – FC9912
          • FC9919 – FC9934
          Marathon
          FC9200 – FC9225
          Aqua Action
          FC8950–FC8952

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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