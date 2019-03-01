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    5000 Series

    Безмешковый пылесос

    FC9556/09
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • На 50 % более мощное всасывание На 50 % более мощное всасывание На 50 % более мощное всасывание
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      5000 Series Безмешковый пылесос

      FC9556/09
      Общая оценка / 5
      2 награды

      На 50 % более мощное всасывание

      Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Безмешковый пылесос

      На 50 % более мощное всасывание

      Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      На 50 % более мощное всасывание

      Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Безмешковый пылесос

      На 50 % более мощное всасывание

      Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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        5000 Series

        5000 Series

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        На 50 % более мощное всасывание

        Собирает >99,9 % мелкой пыли*

        • PowerCyclone 7
        • Фильтр Allergy H13
        • Насадка Turbo Brush
        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Высокопроизводительный мотор 900 Вт обеспечивает более 50 000 об./мин для стабильно мощной и тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите гарантию 5 лет на мотор.

        Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

        Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

        Насадка TriActive+ и стабильно высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.

        PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

        PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

        Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

        Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий

        Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий

        Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли, в то время как специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

        Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

        Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

        Особая функция позволяет легко управлять мощностью всасывания для очистки напольных покрытий или мебели.

        Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

        Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос. Конструкция оснащена ручками для удобной переноски в верхней и передней части.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

        Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13***.

        Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

        Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

        Мягкая вставка и резиновые колеса защитят мебель и напольные покрытия от царапин и помогут с комфортом использовать пылесос в помещениях дома.

        Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

        Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

        Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль.

        • Рабочие параметры

          Цвет
          Синий
          Входная мощность (IEC)
          899  W
          Уровень звуковой мощности
          71-77  dB
          Входная мощность (макс)
          900  W

        • Удобство использования

          Соединительная деталь трубки
          ActiveLock
          Радиус действия
          9  m
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и принадлежности

          Стандартная насадка
          Насадка TriActive+
          Поставляется с принадлежностями
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка
          Дополнительная насадка
          • Насадка Turbo Brush
          • Насадка для мебели
          • Насадка для твердых напольных покрытий
          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          412 x 280 x 280  mm
          Вес изделия
          4,5  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          Более 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Принадлежности

          Модель сменного фильтра
          FC8010/02

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          1,5  L
          Выходной фильтр
          Фильтр Allergy H13
          Фильтр электродвигателя
          Моющийся фильтр
          Уровень фильтрации
          Уровень фильтрации HEPA 13***

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              • мощность всасывания по сравнению с PowerPro Active 2019 года; в соответствии с IEC 60312. Фильтрующая способность тестировалась в соответствии с DIN EN 60312/11/2008.
              • *Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких покрытий с щелями (IEC62885-2).
              • ** Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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