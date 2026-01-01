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Больше не доступен
FM02SS050P/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое в использовании устройство plug-and-play. SSD-накопитель Philips обеспечит быстрый отклик системы, а также предлагает высокую скорость загрузки системных компонентов и приложений.
2 ТБ
Твердотельный накопитель
Сохраните свободное место с помощью автоматического сжатия всех файлов на флэш-накопителе USB
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
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