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        Больше не доступен

        SSD

        FM25SM130B/00

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        • 256 ГБ

        • Твердотельный накопитель

        Стильный накопитель USB с ярким дизайном

        Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Емкость памяти 256 ГБ для хранения больших файлов данных

        Емкость 256 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB персонального компьютера или ноутбука.

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        • • Уникальные предложения