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Больше не доступен
FM25SM130B/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
256 ГБ
Твердотельный накопитель
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Емкость 256 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB персонального компьютера или ноутбука.
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