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Больше не доступен
FM25SS050P/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
256 ГБ
Твердотельный накопитель
Благодаря синхронизации всех файлов компьютера можно получать доступ и работать с документами в любом месте, лишь несколько раз щелкнув мышью.
Сохраните свободное место с помощью автоматического сжатия всех файлов на флэш-накопителе USB
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.
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