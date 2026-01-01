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        Больше не доступен

        SSD

        FM51SM130B/00

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        • 512 ГБ

        • Твердотельный накопитель

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Защитный колпачок создан для вашего удобства

        Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

        Легко открыть и удобно распаковывать

        Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

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        • • Уникальные предложения