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Больше не доступен

SSD

FM51SS050P/00

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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Мгновенный перенос файлов

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

  • 512 ГБ

  • Твердотельный накопитель

Легко открыть и удобно распаковывать

Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

Стильный накопитель USB с ярким дизайном

Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

Автоматическое сжатие всех файлов сохраняет свободное место

Сохраните свободное место с помощью автоматического сжатия всех файлов на флэш-накопителе USB

Технические характеристики

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